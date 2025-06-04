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Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах

В Подмосковье напомнили о запрете купания детей на матрасах без присмотра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Купание детей на пляжах на надувных матрасах и камерах без присмотра категорически запрещено, также взрослым следует помнить о запрете пляжного отдыха в необорудованных и незнакомых местах, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.

«Запрещено купание детей, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых», — отмечается в памятке.

Спасатели напоминают, что также запрещено купаться в необорудованных местах и водоемах с предупреждающими знаками «Купание запрещено».

«Какие правила важно соблюдать? Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Не находитесь на пляже в нетрезвом состоянии», — рекомендует главное управление в памятке.

Кроме того, на пляже запрещается заплывать за буйки и ограждения, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, а также использовать оборудование пляжа и спасательные средства не по назначению.

«Не используйте для плавания не предназначенные для этого предметы. Не оставляйте детей без присмотра», — резюмирует главк.

Спасатели рекомендуют в случае происшествия немедленно позвонить в единую службу спасения по телефону «112».