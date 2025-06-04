Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Купание детей на пляжах на надувных матрасах и камерах без присмотра категорически запрещено, также взрослым следует помнить о запрете пляжного отдыха в необорудованных и незнакомых местах, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.
«Запрещено купание детей, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых», — отмечается в памятке.
Спасатели напоминают, что также запрещено купаться в необорудованных местах и водоемах с предупреждающими знаками «Купание запрещено».
«Какие правила важно соблюдать? Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Не находитесь на пляже в нетрезвом состоянии», — рекомендует главное управление в памятке.
Кроме того, на пляже запрещается заплывать за буйки и ограждения, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, а также использовать оборудование пляжа и спасательные средства не по назначению.
«Не используйте для плавания не предназначенные для этого предметы. Не оставляйте детей без присмотра», — резюмирует главк.
Спасатели рекомендуют в случае происшествия немедленно позвонить в единую службу спасения по телефону «112».