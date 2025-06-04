Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах

«Какие правила важно соблюдать? Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Не находитесь на пляже в нетрезвом состоянии», — рекомендует главное управление в памятке.