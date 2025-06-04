Юрист объяснила, чем грозит оставление питомца в закрытой машине

Оставлять животных в закрытой машине в жаркую погоду крайне опасно для их жизни и может повлечь серьезную ответственность для хозяев. Как пояснила агентству Прайм юрист Анастасия Билялова, в зависимости от последствий владельцу грозит либо административное наказание, либо уголовное преследование.
При отсутствии вреда здоровью питомца нарушитель может отделаться предупреждением или штрафом от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение без летального исхода, штраф увеличивается до 15 тысяч рублей.
В случае гибели животного или причинения ему тяжкого вреда владельцу грозит уголовная ответственность со штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет.
Очевидцам, обнаружившим животное в закрытой машине, рекомендуется немедленно вызывать полицию, предварительно зафиксировав обстоятельства происшествия на фото и видео. При этом специалист подчеркивает важность адекватной оценки ситуации — если окна приоткрыты, а хозяин находится поблизости, основания для экстренных мер отсутствуют.
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