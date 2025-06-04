Юрист рассказала, может ли работодатель отменить обед на работе

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Работодатель не может лишить сотрудников обеда за исключением случаев, когда рабочий день длится менее четырех часов, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
«Работодатель не может самовольно лишить сотрудников обеда. Более того, время начала и окончания обеда должно быть точно установлено в локальном акте, который подписывают все работники», — сказала Владимирова.
Она отметила, что продолжительность обеда должна быть не менее 30 минут и не более двух часов. При этом при рабочем дне продолжительностью четыре часа и менее обеденного перерыва может не быть по закону, это должно быть указано в локальном акте компании.
По словам эксперта, работник может написать работодателю заявление с требованием организовать перерыв при его отсутствии, а если это не поможет, следует обратиться в инспекцию труда. Владимирова также объяснила, что работник может не использовать положенный ему обеденный перерыв, но при этом продолжительность рабочего дня в таком случае не сократится.