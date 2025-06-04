Власти Франции не пустили в Ниццу судно Greenpeace

Власти Франции отказались разрешить кораблю экологической организации Greenpeace* вход в порт Ниццы для участия в предстоящей конференции ООН по океану. Об этом сообщает AFP со ссылкой на мэрию города, объясняя решение опасениями возможных акций со стороны экоактивистов.
Мероприятие, организуемое совместно Францией и Коста-Рикой, запланировано на период с 9 по 13 июня и соберет лидеров более 70 стран. В рамках конференции предполагается участие около 30 научно-исследовательских судов неправительственных организаций, однако корабль Greenpeace Arctic Sunrise не сможет присоединиться к ним и зайти в порт Ниццы.
Активисты планировали пришвартовать судно в городе на три дня, чтобы принять посетителей и делегатов. Однако местные власти отказали в этом, ссылаясь на недавние действия Greenpeace: в конце мая экипаж сбросил около 15 валунов в охраняемой морской зоне, протестуя против вредного донного траления. Глава Greenpeace Мадс Кристенсен назвал такое решение политическим и абсолютно неприемлемым.
Ранее активисты Greenpeace, которые похитили из парижского музея восковых фигур «Гревен» фигуру французского президента Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее.
*Организация признана в РФ нежелательной.