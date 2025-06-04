Власти Франции не пустили в Ниццу судно Greenpeace

Активисты планировали пришвартовать судно в городе на три дня, чтобы принять посетителей и делегатов. Однако местные власти отказали в этом, ссылаясь на недавние действия Greenpeace: в конце мая экипаж сбросил около 15 валунов в охраняемой морской зоне, протестуя против вредного донного траления. Глава Greenpeace Мадс Кристенсен назвал такое решение политическим и абсолютно неприемлемым.