Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Франции не пустили в Ниццу судно Greenpeace

Представители организации должны были принять участие в конференции ООН.

Источник: Аргументы и факты

Власти Франции отказались разрешить кораблю экологической организации Greenpeace* вход в порт Ниццы для участия в предстоящей конференции ООН по океану. Об этом сообщает AFP со ссылкой на мэрию города, объясняя решение опасениями возможных акций со стороны экоактивистов.

Мероприятие, организуемое совместно Францией и Коста-Рикой, запланировано на период с 9 по 13 июня и соберет лидеров более 70 стран. В рамках конференции предполагается участие около 30 научно-исследовательских судов неправительственных организаций, однако корабль Greenpeace Arctic Sunrise не сможет присоединиться к ним и зайти в порт Ниццы.

Активисты планировали пришвартовать судно в городе на три дня, чтобы принять посетителей и делегатов. Однако местные власти отказали в этом, ссылаясь на недавние действия Greenpeace: в конце мая экипаж сбросил около 15 валунов в охраняемой морской зоне, протестуя против вредного донного траления. Глава Greenpeace Мадс Кристенсен назвал такое решение политическим и абсолютно неприемлемым.

Ранее активисты Greenpeace, которые похитили из парижского музея восковых фигур «Гревен» фигуру французского президента Эммануэля Макрона и привезли ее к посольству России в Париже, пообещали вернуть ее.

*Организация признана в РФ нежелательной.