Мусульмане начинают ежегодный хадж в Саудовской Аравии с ритуалов очищения и молитвы

После обхода Каабы паломники семь раз проходят между холмами ас-Сафа и аль-Марва, что символизирует путь жены Ибрахима Хаджар, которая искала воду для своего сына Исмаила. Затем они дважды набирают воду из священного колодца Замзам и отправляются на молитву на горе Арафат, где остаются на открытом воздухе до восхода следующего дня.