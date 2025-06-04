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Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт

Финансист Бархота заявил, что россиянам достаточно трех-четырех банковских карт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 04 июн — РИА Новости. Россиянам достаточно трех-четырех банковских карт, рассказал агентству «Прайм» эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Банковские карты можно разделить на три вида — зарплатные, транзакционные и специальные.

«Далеко не всегда зарплатная карта может предоставить всю полноту привилегий и позволить накопить большое количество бонусов. Не менее половины пользователей используют вторую карту как инструмент для совершения большего объема транзакций», — указал эксперт.

В качестве транзакционной карты можно выбрать ту, которая позволяет получить большой кэшбэк и скидки за совершение операций. Для максимальной выгоды некоторые используют не дебетовую, а кредитную, погашая задолженность в льготный период.

Кроме того, россияне могут использовать так называемую специальную карту. Она позволяет получить максимум выгоды при разовых специфических покупках. Например, 20% скидку при покупке бытовой техники или накопление бонусных миль в случае частых путешествий и командировок. Такая карта также подойдет для покупок в интернете на незнакомых сайтах.

Нередко бывает, что у человека имеется более пяти карт. Однако, по словам эксперта, это не совсем выгодно. Дело в том что расходы на обслуживание большого количества карт могут превышать выгоду от их использования, отметил Бархота.