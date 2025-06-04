Перепалка Зеленского и Трампа может быть причиной отказа Си Цзиньпина в разговоре с президентом США

Американский лидер Дональд Трамп и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, устроив публичную перепалку в Белом доме, оттолкнули от себя некоторых зарубежных представителей. Так, глава Китая Си Цзиньпин может отказываться от встречи с президентом США именно по этой причине. Так считает издание Politico.