Перепалка Зеленского и Трампа может быть причиной отказа Си Цзиньпина в разговоре с президентом США

Американский лидер Дональд Трамп и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, устроив публичную перепалку в Белом доме, оттолкнули от себя некоторых зарубежных представителей. Так, глава Китая Си Цзиньпин может отказываться от встречи с президентом США именно по этой причине. Так считает издание Politico.
Автор материала также связал нежелание Пекина организовывать беседу с инцидентом, произошедшим между главой ЮАР Сирилом Рамафосой и Дональдом Трампом. Они, как и в случае с Зеленским, встретились в Белом доме. Разговор закончился публичной сценой, устроенной, как пишет издание, Дональдом Трампом. По версии автора, Пекин обеспокоен непредсказуемостью президента США.
«Китай неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Дональдом Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским», — подчеркнуто в статье.
При этом в Белом доме указали на скорую беседу глав двух государств. Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином может произойти уже на этой неделе.