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Перепалка Зеленского и Трампа может быть причиной отказа Си Цзиньпина в разговоре с президентом США

Politico: Си Цзиньпин не хочет беседы с Трампом из-за сцены с Зеленским в США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, устроив публичную перепалку в Белом доме, оттолкнули от себя некоторых зарубежных представителей. Так, глава Китая Си Цзиньпин может отказываться от встречи с президентом США именно по этой причине. Так считает издание Politico.

Автор материала также связал нежелание Пекина организовывать беседу с инцидентом, произошедшим между главой ЮАР Сирилом Рамафосой и Дональдом Трампом. Они, как и в случае с Зеленским, встретились в Белом доме. Разговор закончился публичной сценой, устроенной, как пишет издание, Дональдом Трампом. По версии автора, Пекин обеспокоен непредсказуемостью президента США.

«Китай неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Дональдом Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским», — подчеркнуто в статье.

При этом в Белом доме указали на скорую беседу глав двух государств. Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином может произойти уже на этой неделе.