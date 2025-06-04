Жителей трех регионов Сибири предупредили о ливнях, граде и штормовом ветре

В связи с непогодой спасатели рекомендовали жителям сибирских регионов соблюдать меры безопасности — во время сильного ветра не выходить на улицу, закрыв все окна. При нахождении на улице следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска — мостов, рекламных щитов и линий электропередач.