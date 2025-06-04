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Жителей трех регионов Сибири предупредили о ливнях, граде и штормовом ветре

Ухудшение погодных условий ожидается 4 июня сразу в трех регионах Сибири.

Ухудшение погодных условий ожидается 4 июня сразу в трех регионах Сибири. Непогода может нарушить жизнеобеспечение населения этих субъектов, предупредили в МЧС России.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта», — обращаются к жителям регионов в ведомстве.

В трех сибирских регионах синоптики прогнозируют ливневые дожди с грозами и градом. При этом порывы штормового ветра будут достигать 25 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели рекомендовали жителям сибирских регионов соблюдать меры безопасности — во время сильного ветра не выходить на улицу, закрыв все окна. При нахождении на улице следует избегать деревьев и сооружений повышенного риска — мостов, рекламных щитов и линий электропередач.

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