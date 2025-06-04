В России заявили о возможной отмене госэкзамена

«Я думаю, когда эта инициатива придет к нам, мы ее рассмотрим, обсудим внутри и сформируем определенную позицию. Потому что мы не раз говорили о том, что если мы что-то отменяем, то мы должны понимать, на что мы это заменяем. Нам тогда надо будет детально понять, что коллеги и депутаты предлагают, как будет выглядеть этот набор традиционных вступительных испытаний», — отметил Круглинский.