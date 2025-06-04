В России заявили о возможной отмене госэкзамена

ОГЭ могут отменить в России.
Рособрнадзор готов рассмотреть возможность отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов, если от депутатов поступят соответствующие предложения. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский, комментируя инициативу фракции «Справедливая Россия — За правду».
«Я думаю, когда эта инициатива придет к нам, мы ее рассмотрим, обсудим внутри и сформируем определенную позицию. Потому что мы не раз говорили о том, что если мы что-то отменяем, то мы должны понимать, на что мы это заменяем. Нам тогда надо будет детально понять, что коллеги и депутаты предлагают, как будет выглядеть этот набор традиционных вступительных испытаний», — отметил Круглинский.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, что некоторые школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области в 2025 году будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) только по двум предметам — русскому языку и математике. Эта мера направлена на повышение популярности колледжей среди школьников. О том, как школьники будут сдавать экзамен после девятого класса в 2025 году по всей России — в материале URA.RU.