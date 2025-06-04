В Московской области сделали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

Мусульмане со всего мира начали прибывать в Саудовскую Аравию для участия в ежегодном хадже, который официально стартует 4 июня. По информации местных властей, уже около 1,5 миллиона паломников пересекли границы королевства и будут проводить религиозные обряды до 9 июня.