В Московской области сделали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Московской области подготовлено более 40 площадок для праздничных молитв в честь Курбан-байрама, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов, во время видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь. Он также отметил, что организовано 12 специальных мест для проведения обряда жертвоприношения.
«Мы призываем наших единоверцев оставаться в своих городах и совершать молитвы на специально подготовленных площадках», — подчеркнул Аббясов.
Он добавил, что обряды жертвоприношения следует проводить только в оборудованных местах, таких как фермы, бойни и другие подобные объекты. Осуществлять это в дворах или на детских площадках запрещается.
Мусульмане со всего мира начали прибывать в Саудовскую Аравию для участия в ежегодном хадже, который официально стартует 4 июня. По информации местных властей, уже около 1,5 миллиона паломников пересекли границы королевства и будут проводить религиозные обряды до 9 июня.