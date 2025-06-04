Министр обороны США Хегсет отказался от участия во встрече группы по Украине: что известно о его решении

В среду, 4 июня, в Брюсселе состоится очередная встреча представителей контактной группы по вопросам Украины. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет впервые пропустит заседание. Об этом свидетельствуют данные агентства Associated Press.
Так, по сведениям источника, Пит Хегсет не планирует отправляться в Брюссель. Как отмечается, глава Пентагона отказался от присутствия на встрече и в онлайн-формате.
«Это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от действий на Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эмманюэля Макрона на конференции по безопасности, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты», — сказано в статье.
В Вашингтоне, тем временем, сообщили о разочаровании американского лидера Дональда Трампа процессом урегулирования на Украине. По словам аналитиков, он хочет сдаться и уйти.