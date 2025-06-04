Министр обороны США Хегсет отказался от участия во встрече группы по Украине: что известно о его решении

«Это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от действий на Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эмманюэля Макрона на конференции по безопасности, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты», — сказано в статье.