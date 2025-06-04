Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя пить квас

Кроме того, хороший квас должен пениться — это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки недопустим осадок. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства. Также при покупке следует выбирать напиток в темной таре: она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.