Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя пить квас

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Людям, страдающим гастритом и циррозом печени, рекомендуется отказаться от употребления кваса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Квас не рекомендуется употреблять при некоторых заболеваниях, таких как цирроз печени и гастрит. Качество кваса зависит от добросовестности производителя, который должен строго соблюдать технологию приготовления», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что квас улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В напитке содержится всего 27 калорий на 100 граммов, а углекислота способствует улучшению переваривания пищи.
При покупке кваса Роспотребнадзор советует обратить внимание на состав напитка: там не должны присутствовать искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Регулятор пояснил, что в хорошем напитке не может быть ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей.
Кроме того, хороший квас должен пениться — это свидетельствует о правильном содержании углекислоты. На дне бутылки недопустим осадок. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства. Также при покупке следует выбирать напиток в темной таре: она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.
«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», — добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что у продавцов кваса на розлив должна быть медицинская книжка и полный пакет документов, подтверждающих безопасность, качество и происхождение продукции.