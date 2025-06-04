Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист назвал россиянам оптимальное количество банковских карт

Гражданам России достаточно иметь для личного пользования три-четыре банковские карты.

Гражданам России достаточно иметь для личного пользования три-четыре банковские карты. Об этом агентству «Прайм» заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, карты можно разделить на три вида — зарплатные, специальные и транзакционные. Так как зарплатная карта не всегда может предоставить всю полноту привилегий, россияне оформляют вторую карту.

Также минимум половина россиян используют вторую банковскую карту в качестве инструмента для совершения большего объема транзакций. Для этой цели можно выбрать ту карту, которая позволит получить большой кешбек и скидки за совершение покупок.

Для еще больше максимальной выгодны некоторые россияне используют не дебетовую карту, а кредитную. Но задолженность по ней нужно погашать в течение льготного периода, тогда банк не будет начислять проценты.

Еще россияне могут использовать так называемую специальную карту — она позволяет получить максимальную выгоду при разовых специфических покупках. Например, за покупку билетов или бытовой техники.

В то же время некоторые россияне имеют и вовсе более пяти банковских карт. Бархота считает, что такое количество карт иметь не выгодно, так как расходы на их обслуживание могут превышать выгоду от их использования.

Читайте также: Популярный у россиян Bangkok Bank ужесточил правила по открытию счетов для иностранцев.