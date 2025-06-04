Финансист назвал россиянам оптимальное количество банковских карт

Гражданам России достаточно иметь для личного пользования три-четыре банковские карты. Об этом агентству «Прайм» заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
По его словам, карты можно разделить на три вида — зарплатные, специальные и транзакционные. Так как зарплатная карта не всегда может предоставить всю полноту привилегий, россияне оформляют вторую карту.
Также минимум половина россиян используют вторую банковскую карту в качестве инструмента для совершения большего объема транзакций. Для этой цели можно выбрать ту карту, которая позволит получить большой кешбек и скидки за совершение покупок.
Для еще больше максимальной выгодны некоторые россияне используют не дебетовую карту, а кредитную. Но задолженность по ней нужно погашать в течение льготного периода, тогда банк не будет начислять проценты.
Еще россияне могут использовать так называемую специальную карту — она позволяет получить максимальную выгоду при разовых специфических покупках. Например, за покупку билетов или бытовой техники.
В то же время некоторые россияне имеют и вовсе более пяти банковских карт. Бархота считает, что такое количество карт иметь не выгодно, так как расходы на их обслуживание могут превышать выгоду от их использования.
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