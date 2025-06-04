Врач предупредила об опасности ламп для маникюра

Специалист добавила, что облучение УФ-лучами типа А вызывает меньшую задержку клеточного цикла, чем типа В, но оно также вызывает повреждение ДНК клеток из-за окислительного стресса и образования свободных радикалов. Врач считает, что УФ-лучи типа А могут быть не менее мутагенным, чем типа В.