Стилист объяснила, в чем причина ажиотажа вокруг пушистых монстров Лабубу

Игрушки «Лабубу» — это больше не просто модные куклы. Сегодня их все чаще можно увидеть висящими на модных сумках, в кадрах в соцсетях и даже на фотосессиях. Стилист Камила Гареева объяснила KP.RU, в чем причина такой популярности пушистых зубастых игрушек.
— Монстры — это про самовыражение. Люди не просто покупают себе куклу-брелок, они выбирают близкого по духу персонажа, — рассказала эксперт.
Стилист добавила, что «Лабубу» отражает внутреннее «я», как и косметика или одежда, где все чаще бренды делают акцент на самобытности, а не просто красоте.
По мнению эксперта, популярность «Лабубу» также связана с возвращением в моду детских образов. Если раньше все сходили с ума по Hello Kitty, то теперь символом моды с элементами детского стиля стал лохматый монстр. Только вместо розовой мимишности — немного дерзости и хаоса, что особенно близко поколению зумеров.
Напомним, в России возникли вопросы к продаже «Лабубу». Депутат Буцкая заявила, что модные игрушки продаются с нарушениями. Однако зубастые монстры успели захватить модный мир российских звезд.