Стилист объяснила, в чем причина ажиотажа вокруг пушистых монстров Лабубу

По мнению эксперта, популярность «Лабубу» также связана с возвращением в моду детских образов. Если раньше все сходили с ума по Hello Kitty, то теперь символом моды с элементами детского стиля стал лохматый монстр. Только вместо розовой мимишности — немного дерзости и хаоса, что особенно близко поколению зумеров.