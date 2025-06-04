Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году

Она отметила, что для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора — самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или же довериться надписи «ГОСТ», если она не сделает стоимость формы «космической». Однако, как уточнила юрист, важно смотреть на номер ГОСТ — просто аббревиатуры недостаточно, так как это может быть номер, например, стандарта упаковки.