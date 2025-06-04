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Юрист напомнила об изменениях в школьной форме в новом учебном году

Юрист Билялова рассказала о новом ГОСТе для школьной формы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новый ГОСТ для школьной формы будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.

«Речь идет о требованиях к школьной форме, за исключением спортивной одежды и обуви. Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет», — рассказала юрист.

Она отметила, что для потребителей может появиться дополнительная возможность выбора — самостоятельно искать подходящую одежду по всем параметрам или же довериться надписи «ГОСТ», если она не сделает стоимость формы «космической». Однако, как уточнила юрист, важно смотреть на номер ГОСТ — просто аббревиатуры недостаточно, так как это может быть номер, например, стандарта упаковки.