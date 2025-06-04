В Роспотребнадзоре рассказали, кому не следует пить квас

Однако важно знать, как правильно выбирать этот охлаждающий напиток. При покупке Роспотребнадзор советует обратить внимание на его состав — там не должно быть искусственных ароматизаторов и подсластителей. В хорошем напитке нет ничего лишнего кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей. Также стоит помнить, что хороший напиток должен пениться.