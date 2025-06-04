В Роспотребнадзоре рассказали, кому не следует пить квас

Страдающим гастритом и циррозом печени россиянам рекомендовали отказаться от употребления кваса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Квас не рекомендуется употреблять при некоторых заболеваниях, таких как цирроз печени и гастрит. Качество кваса зависит от добросовестности производителя, который должен строго соблюдать технологию приготовления», — отметили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что квас улучшает обмен веществ. Также он поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, так как находящаяся в его составе углекислота способствует улучшению пищеварения. При этом в напитке содержится всего 27 калорий на 100 граммов.
Однако важно знать, как правильно выбирать этот охлаждающий напиток. При покупке Роспотребнадзор советует обратить внимание на его состав — там не должно быть искусственных ароматизаторов и подсластителей. В хорошем напитке нет ничего лишнего кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей. Также стоит помнить, что хороший напиток должен пениться.
Если квас покупается на розлив, то следует опасаться точек, где не соблюдают санитарные нормы. В таких местах должны быть мусорные контейнеры с крышками. Емкость для хранения напитка должна быть защищена от прямых лучей солнца. Реализатор кваса должен иметь полный пакет документов, подтверждающих безопасность и качество продукции.
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