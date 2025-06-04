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Axios: Иран готов заключить сделку с США по обогащению урана

Условием Тегерана является нахождение объектов консорциума на иранской территории.

Источник: Аргументы и факты

Иранская сторона готова заключить соглашение с Соединёнными Штатами, касающееся организации регионального консорциума по обогащению урана, информирует Axios.

По данным издания, условием Тегерана является его нахождение на иранской территории.

«Иран готов заключить ядерную сделку с США на основе идеи создания регионального консорциума по обогащению урана при условии, что он будет находиться на иранской территории», — говорится в публикации.

Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника. По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы объекты консорциума находились за пределами Ирана.

«Если консорциум будет расположен за пределами Ирана, он определённо будет обречён на провал», — сказал источник.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация не позволит Ирану осуществлять обогащение урана в случае заключения нового соглашения по ядерной программе.