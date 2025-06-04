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Миронов призвал олигархов «скинуться» на спецоперацию

Миронов призвал российских олигархов сделать доброе дело и скинуться на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и «скинуться» на специальную военную операцию.

«Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами — неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — сказал Миронов РИА Новости.

Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно предлагали пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей: полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан.

«Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет», — подчеркнул политик.

Миронов обратил внимание на информацию о намерениях правительства Великобритании отсудить у российского миллиардера Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», чтобы направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине.

«Неужели наши олигархи еще не поняли: сколько не вывези за кордон, как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России», — добавил депутат.

Миронов считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России, и, приняв решение, не скрывать его от общества, ведь добрых дел стесняться не стоит.