Врач назвала неожиданный фактор, снижающий риск аллергии у детей

Общение с животными может помочь избежать развития аллергии — особенно если контакт начинается с раннего возраста. В семьях, где дети растут рядом с кошками, собаками и другими питомцами, риск заболеть аллергией заметно снижается. Об этом KP.RU рассказала аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая телеграм-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева.
— У жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных — от домашних до мелкого и крупного рогатого скота. Ты ухаживаешь за ними, гладишь, они трогают и лижут тебя. Это обогащает микрофлору и положительно влияет на иммунную систему, — объяснила Жоголева.
Этот эффект подтверждают и исследования. Например, в семьях, где было более пяти питомцев, дети почти не болели аллергией. А вот те, кто рос без животных, страдали от нее почти в половине случаев.
Стресс сам по себе не вызывает аллергию, но может усилить ее проявления у предрасположенных людей. По словам врача, у аллергиков стресс повышает риск обострений. Это касается как эмоционального напряжения, так и физической нагрузки.