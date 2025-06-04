Врач назвала неожиданный фактор, снижающий риск аллергии у детей

— У жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных — от домашних до мелкого и крупного рогатого скота. Ты ухаживаешь за ними, гладишь, они трогают и лижут тебя. Это обогащает микрофлору и положительно влияет на иммунную систему, — объяснила Жоголева.