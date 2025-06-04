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В Калужской области задержали мужчину за поджог российского паспорта

Правоохранители Калужской области задержали 22-летнего жителя Жуковского района, который снял на видео, как поджигает документ, внешне похожий на российский паспорт. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Источник: Life.ru

В Калужской области задержали мужчину за поджог российского паспорта. Видео © Telegram / МВД 40.

По словам задержанного, запись была сделана ещё в 2022 году, а на видео фигурирует его недействительный загранпаспорт. Правоохранители проверяют достоверность этих утверждений.

Ранее операторшу скандального видео, на котором вебкамщица Алёна Васильева использует паспорт РФ в неприемлемом контексте, задержали и отправили в СИЗО. 22-летней Ольге Брынцевой предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, и она останется под стражей до 28 июля. Напомним, что стримерша из Санкт-Петербурга, известная как Алёночка, опубликовала ролик, в котором использовала паспорт гражданина России вместо туалетной бумаги. Позже, осознав всю серьёзность ситуации и получив замечания от более здравомыслящих подписчиков, она удалила видео. Однако это не спасло её от задержания, и она оказалась в руках правоохранительных органов.