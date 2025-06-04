Маск разозлился после речи Гутерриша об угрозе со стороны цифровых платформ: к чему призвал бизнесмен

Однако наиболее громким из последних заявлений Илона Маска стало сообщение о его уходе с поста главы Департамента по эффективности правительства США — DOGE. При этом Белый дом предприниматель пока не покидает. Он подчеркнул, что останется работать при правительстве США. В DOGE у Илона Маска получилось далеко не всё, что им было задумано. Миллиардер намеревался сократить ненужные расходы. Однако всё свелось к бесчисленным увольнениям. Сам Илон Маск был неоднократно замечен в скандалах с представителями американской администрации.