Маск разозлился после речи Гутерриша об угрозе со стороны цифровых платформ: к чему призвал бизнесмен

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал цифровые платформы глобальной угрозой. Он заявил об их использовании злоумышленниками для распространения дезинформации и подрыва науки. Речь Антониу Гутерриша оскорбила американского предпринимателя и владельца одной из соцсетей Илона Маска. Бизнесмен призвал лишить ООН финансирования.
Илон Маск отреагировал на пост пользователя в своей соцсети. Тот написал, что Антониу Гутерриш «объявил войну свободе слова». Американский предприниматель согласился с этим утверждением. Он ответил на соответствующую публикацию.
«Лишите ООН финансирования», — написал Илон Маск.
Во вложении к посту прикреплена запись с брифинга, где выступил генеральный секретарь ООН. На видео Антониу Гутерриш призывает «к четким и скоординированным действиям» в отношении цифровых платформ. Пользователь уточнил, что генсек имеет в виду и соцсеть Илона Маска. Это возмутило миллиардера.
Не меньше его шокировал и новый законопроект американского лидера Дональда Трампа. Илон Маск подверг его резкой критике. Бизнесмен обратился к тексту проекта о сокращении госрасходов и назвал его возмутительным и мерзким. Предприниматель также заявил о позоре тем, кто поддержал эту инициативу Дональда Трампа.
Бизнесмен, помимо прочего, рассказал, что продолжит работать над развитием своей соцсети. Он готовится к запуску новой системы сообщений. По его словам, она станет использовать «шифрование в стиле биткойна». Сейчас тестируется бета-версия системы. Она доступна тем, кто приобрел платную подписку.
Однако наиболее громким из последних заявлений Илона Маска стало сообщение о его уходе с поста главы Департамента по эффективности правительства США — DOGE. При этом Белый дом предприниматель пока не покидает. Он подчеркнул, что останется работать при правительстве США. В DOGE у Илона Маска получилось далеко не всё, что им было задумано. Миллиардер намеревался сократить ненужные расходы. Однако всё свелось к бесчисленным увольнениям. Сам Илон Маск был неоднократно замечен в скандалах с представителями американской администрации.