Россиянам рассказали о новых требованиях к школьной форме

Ранее в России уже началась масштабная работа по созданию новых ГОСТов, направленных на повышение безопасности и качества продукции для детей, в том числе стандартов для детского питания и компонентов для его производства. Такие меры, по словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, позволяют гарантировать высокие требования к продукции и ежегодно внедряются в различных отраслях страны.