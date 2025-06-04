Экс-министру транспорта Дитриху ищут замену в госкомпании

Также появилась информация о возможном переходе Дитриха на работу в государственные структуры, в частности в Совет Федерации. Передача ГТЛК под контроль ВЭБа, которая обсуждается властями, является одной из причин предстоящих кадровых изменений. Это решение может быть принято в ближайшее время, уточняют источники. Дополнительная информация о ситуации ожидается после официальных заявлений и подтверждений от представителей ГТЛК и ВЭБа.