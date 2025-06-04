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СК РФ: Теракты в Брянской и Курской областях совершены по указанию Киева

В СК заявили, что теракты на мостах должны были привести к как можно большим жертвам.

Источник: Комсомольская правда

Подрывы железной дороги и моста в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.

«Факты подрывов в Брянской и Курской областях квалифицированы как террористические акты», — заявила она.

Петренко подчеркнула, что, выполняя указания Киева, исполнители террористических актов подстроили все таким образом, чтобы в результате пострадали сотни людей.

Следователи изъяли части взрывных устройств и другие доказательства, а также допросили свидетелей и потерпевших.

Напомним, два чрезвычайных происшествия произошли одно за другим с небольшим интервалом во времени 1 июня. Сначала поступили сообщения об обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди которых есть дети.

После этого в Курской области на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка также обрушился мост в тот момент, когда по нему двигался грузовой локомотив. Трое сотрудников бригады поезда травмированы, их госпитализировали.

В тот же день Генеральная прокуратура России взяла на контроль расследование уголовных дел по фактам происшествий в Брянской и Курской областях.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на злорадство и радость, которые проявила украинская сторона после ЧП. Это, уверена дипломат, проявление нездоровой позиции.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

Теракты, как отмечают журналисты и эксперты, были осуществлены накануне второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, и были призваны, собственно, сорвать их. После этого в Турции заявили, что Украина предала миротворческие усилия Анкары, которая прилагает все усилия, направленные на достижение мира на Украине.