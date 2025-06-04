Подрывы железной дороги и моста в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.
«Факты подрывов в Брянской и Курской областях квалифицированы как террористические акты», — заявила она.
Петренко подчеркнула, что, выполняя указания Киева, исполнители террористических актов подстроили все таким образом, чтобы в результате пострадали сотни людей.
Следователи изъяли части взрывных устройств и другие доказательства, а также допросили свидетелей и потерпевших.
Напомним, два чрезвычайных происшествия произошли одно за другим с небольшим интервалом во времени 1 июня. Сначала поступили сообщения об обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди которых есть дети.
После этого в Курской области на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка также обрушился мост в тот момент, когда по нему двигался грузовой локомотив. Трое сотрудников бригады поезда травмированы, их госпитализировали.
В тот же день Генеральная прокуратура России взяла на контроль расследование уголовных дел по фактам происшествий в Брянской и Курской областях.
А официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на злорадство и радость, которые проявила украинская сторона после ЧП. Это, уверена дипломат, проявление нездоровой позиции.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
Теракты, как отмечают журналисты и эксперты, были осуществлены накануне второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, и были призваны, собственно, сорвать их. После этого в Турции заявили, что Украина предала миротворческие усилия Анкары, которая прилагает все усилия, направленные на достижение мира на Украине.