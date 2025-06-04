СК РФ: Теракты в Брянской и Курской областях совершены по указанию Киева

Напомним, два чрезвычайных происшествия произошли одно за другим с небольшим интервалом во времени 1 июня. Сначала поступили сообщения об обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди которых есть дети.