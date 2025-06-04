Politico: Си Цзиньпин не хочет встречи с Трампом после сцены с Зеленским в США

Председатель Китая Си Цзиньпин не встречается с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом из-за «шоу» с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне. Об этом написало издание Politico.
— Трамп верит в то, что личная встреча с китайским лидером позволит ему быстро уладить разногласия в торговой сфере, что стало особенно актуально на фоне медленного продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, — сказано в статье.
По мнению журналистов, в Пекине вызвало недоумение обращение главы Белого дома с другими иностранными лидерами, поэтому личная встреча двух глав сверхдержав пока избегается во избежание ущерба имиджу Си Цзиньпиня, передает RT.
Конфликт на Украине выгоден Китаю, потому что боевые действия помогают ему активнее продвигать свои интересы в Азии. Об этом написало гонконгское издание South China Morning Post.
Отмечается, что Си Цзиньпин во время визита в российскую столицу не продемонстрировал признаков пересмотра отношений с РФ, что было бы выгодно западным странам, которые хотят, чтобы Пекин надавил на Москву по поводу переговоров с Киевом.