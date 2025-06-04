СВС: В Канаде лесные пожары уничтожили 400 жилых домов

Сообщается, что в Саскачеване, а также соседних провинциях Альберта и Манитоба, обязательная эвакуация предписана более чем для 25 000 человек, для эвакуации задействована военно-транспортная авиация. Сообщается, что в Альберте и Манитобе также отмечены случаи уничтожения огнем жилых домов.