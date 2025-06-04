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СВС: В Канаде лесные пожары уничтожили 400 жилых домов

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют более 25 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Более 400 жилых домов уничтожены лесными пожарами в Канаде. Это произошло в провинции Саскачеван, информирует телеканал СВС со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что в Саскачеване, а также соседних провинциях Альберта и Манитоба, обязательная эвакуация предписана более чем для 25 000 человек, для эвакуации задействована военно-транспортная авиация. Сообщается, что в Альберте и Манитобе также отмечены случаи уничтожения огнем жилых домов.

Напомним, в январе лесные пожары бушевали в Калифорнии. Эпицентром трагедии стал элитный район Пасифик-Палисейдс в пригородах Лос-Анджелеса, где живут голливудские знаменитости первой величины — Том Хэнкс, Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон и Брэдли Купер.

В апреле мощный лесной пожар распространился на территорию Белоруссии с украинского приграничья. В Минлесхозе Белоруссии выдвинули версию, что он мог возникнуть в результате поджога на украинской стороне.