Путина попросили вернуть в Россию смертную казнь

Миронов обратился с письмом к президенту РФ.
В Госдуме обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересмотреть решение Конституционного суда РФ о моратории на смертную казнь. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Прошу вас, как гаранта Конституции Российской Федерации, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти, рассмотреть возможность инициировать пересмотр правовой позиции, выраженной в решениях Конституционного суда Российской Федерации, в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни», — указывает Миронов в письме. Цитату приводит ТАСС.
Депутат также подчеркивает, что решение Конституционного суда от 19 ноября 2009 года о моратории на смертную казнь было связано с приглашением России в Совет Европы. Однако, с уходом России из этой организации в 2022 году, по мнению Миронова, основания для поддержания моратория утратили свою актуальность.
Вопрос о пересмотре моратория на смертную казнь поднимается к Путину на фоне других инициатив по изменению уголовной политики в России. Ранее Верховный суд предлагал смягчить меры пресечения для уязвимых категорий граждан, а также рассматривал альтернативные наказания для впервые задержанных за мелкие правонарушения. Эти предложения свидетельствуют о продолжающейся дискуссии вокруг гуманизации и ужесточения наказаний в российском законодательстве.