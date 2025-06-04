Путина попросили вернуть в Россию смертную казнь

Депутат также подчеркивает, что решение Конституционного суда от 19 ноября 2009 года о моратории на смертную казнь было связано с приглашением России в Совет Европы. Однако, с уходом России из этой организации в 2022 году, по мнению Миронова, основания для поддержания моратория утратили свою актуальность.