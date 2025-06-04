Стало известно пророчество трех старцев о конце конфликта РФ и Украины

О победе России в конфликте с Украиной и воссоединении земель пророчествовали православные старцы. Об этом рассказал aif.ru заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролова, который был лично с ними знаком.
Грядут боевые действия и победа России.
Почитаемый на Украине православный подвижник Зосима (Сокур), основавший Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель в селе Никольское Волновахского района Донецкой области, предвидел боевые действия на Украине.
«Я лично знал почитаемого подвижника Зосиму Сокура. И отец Зосима прямо писал, что грядут боевые действия, конфликт. В результате победы России произойдет ее новое воссоединение с Украиной», — рассказал он.
Отец Зосима (в миру — Иван Сокур) родился в тюремной больнице в Свердловской области в 1944 году. Был послушников в Киево-Печерской лавре, Свято-Духовском скиту. В 1975 году после окончания Ленинградской Духовной семинарии и академии принял монашество с именем Савватий. По распределению он был направлен в Одесскую епархию, в Свято-Успенский монастырь. Позже перешел в Донецкую епархию, где стал настоятелем сельского храма святого Александра Невского. В 1992 году отец Савватий принял схиму с именем Зосима. Старец Зосима (Сокур) умер 29 августа 2002 года.
К России присоединятся Новороссия и Малороссия.
По словам Фролова, о победе России говорил и старец Иона Одесский.
«Иона Одесский был уверен в победе России и присоединении к ней Новороссии и Малороссии. Он пророчествовал о боевых действиях на территории Новороссии и Малороссии, что это будет сразу после его смерти (Отец Иона ушел из жизни в 2012 году в возрасте 87 лет). Иона Одесский говорил мне, что это произойдет в середине 2020-х годов летом. Получается, что речь может идти о лете 2025 года», — отметил он.
Схиархимандрит Иона (в миру Владимир Игнатенко) родился 10 октября 1925 года в Кировоградской области. В 1964 году он впервые пришёл в Свято-Успенский Одесский монастырь, хотел стать послушником, его не приняли. Несколько лет он жил поблизости от обители, только в 1971 году он был принят в число братии. В 1993 году он стал игуменом и одним из духовников обители. Умер 18 декабря 2012 года в Одессе. Среди верующих широко известны его слова: «Нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая Русь».
Последнее пророчество схиархимандрита Илии.
С победой России в СВО связано последнее пророчество схиархимандрита Илии (Ноздрина), отметил Фролов.
«Духовные дары у него были несомненные, как и знание о том, что произойдет в будущем. У него было очень четкое, понятное мировоззрение и конкретные пророчества. Очень важным является последнее из них. Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — объяснил Фролов.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловской области в верующей крестьянской семье. В 1950-х годах он в духовную семинарию в Саратове, а после ее закрытия в 1961 году, продолжил обучение сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в духовной академии.
В 1966 году принял постриг с именем Илий. Он нес иноческое послушание на Афоне, с 1989 года был духовником в Оптиной пустыни, В 2009 году схиархимандрита Илию на поместном соборе назначили духовным отцом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Старец умер 15 марта в возрасте 93 лет. По свидетельствам очевидцев, он и после своей смерти продолжает помогать людям.