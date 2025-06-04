Стало известно пророчество трех старцев о конце конфликта РФ и Украины

«Духовные дары у него были несомненные, как и знание о том, что произойдет в будущем. У него было очень четкое, понятное мировоззрение и конкретные пророчества. Очень важным является последнее из них. Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — объяснил Фролов.