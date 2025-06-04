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Орбан: Киев «высосет» каждый евро, форинт и злотый в случае принятия в ЕС

В частности, речь идёт о средствах, которые тратятся на поддержку промышленности в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что Украина в случае «вступления» в ЕС «высосет» все денежные средства, которые тратятся на поддержку промышленности в Европе.

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности», — заявил он.

Комментарий опубликован в соцсети Facebook*.

Орбан добавил, что «бюрократам всё равно, куда пойдут деньги европейцев».

Он неоднократно подчёркивал, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не станет финансировать увеличение численности Вооружённых сил Украины.

* Соцсеть принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.