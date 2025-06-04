Орбан: Киев «высосет» каждый евро, форинт и злотый в случае принятия в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что Украина в случае «вступления» в ЕС «высосет» все денежные средства, которые тратятся на поддержку промышленности в Европе.
«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности», — заявил он.
Комментарий опубликован в соцсети Facebook*.
Орбан добавил, что «бюрократам всё равно, куда пойдут деньги европейцев».
Он неоднократно подчёркивал, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия не станет финансировать увеличение численности Вооружённых сил Украины.
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