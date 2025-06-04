Экс-жена Михаила Ефремова не поверила в его тюремный роман с Дарьей Белоусовой

Она добавила, что Ефремов искренне любит свою жену, Софью Кругликову, которая усердно молилась за него во время отбывания наказания. Гольянова вспомнила случай, когда она встретилась с друзьями и бывшим супругом в баре незадолго до его заключения. Тогда артист сказал, что не может остаться надолго, так как дома его ждет Кругликова.