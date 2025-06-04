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Марочко: в ВСУ стало больше женщин-офицеров

Эксперт отметил, что численность женщин в рядах ВСУ с каждым месяцем растет.

Источник: Аргументы и факты

В рядах Вооруженных сил Украины становится все больше женщин-офицеров. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее авиация группировки российских войск «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин-беспилотчиц 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром роты с позывным «Валькирия».

«Численность женщин в рядах вооруженных формирований Украины с каждым месяцем растет. Дело в том, что восполнять потери украинскому командованию весьма сложно из-за катастрофических потерь. Да и резерв тоже потихоньку начинает, как говорится, сдуваться поэтому все чаще рекрутируют женщин. Агитируют их идти в армию, причем, хочу отметить, это не только какие-то рядовые женщины на каких-то рядовых должностях. У них воинские учетные специальности точно такие же, как и у мужчин. То есть есть и офицеры женщины», — сказал собеседник издания.

До этого заместитель командира штурмовой роты 150-й дивизии Вооруженных сил РФ с позывным «Пенза» сообщал, что ВСУ перебрасывают женщин в бои на кураховском направлении.