Марочко: в ВСУ стало больше женщин-офицеров

«Численность женщин в рядах вооруженных формирований Украины с каждым месяцем растет. Дело в том, что восполнять потери украинскому командованию весьма сложно из-за катастрофических потерь. Да и резерв тоже потихоньку начинает, как говорится, сдуваться поэтому все чаще рекрутируют женщин. Агитируют их идти в армию, причем, хочу отметить, это не только какие-то рядовые женщины на каких-то рядовых должностях. У них воинские учетные специальности точно такие же, как и у мужчин. То есть есть и офицеры женщины», — сказал собеседник издания.