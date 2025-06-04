Подполье: в здании СБУ в Сумах уничтожены боевики «Азова» и «Кракена»

«Ответом на операцию с дронами и фурами стоит ожидать в Британии. Это их операция. А с Украиной продолжается конфликт. То есть у командования российских войск есть планы, которых оно придерживаемся, вне зависимости от того, что пытается сделать наш противник. ВС РФ хорошо и дотошно готовится и продолжаем наступление», — подытожил Лебедев.