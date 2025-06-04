Подполье: в здании СБУ в Сумах уничтожены боевики «Азова» и «Кракена»

В здании СБУ в Сумах, по которому был нанесен удар, находились боевики «Азова»* и «Кракена»*. Об этом aif.ru рассказал координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил о нанесении ракетного удара по корпусу зданий Службы безопасности Украины в Сумах, находящимся по адресу Герасима Кондратьева, 34.
Позже в украинских пабликах появилась информация о погибших среди ВСУ и СБУ. По неподтвержденной информации, было «накрыто» командование украинской армии, отвечающее за сумское направление.
«Что известно об ударе по зданию СБУ? Там были военные из запрещенных в России батальонов: из “Азова”* — человек десять, может быть, из “Кракена”* примерно столько же», — отметил Лебедев.
Подпольщик констатировал, что удар был нанесен как раз тогда, когда противник собрался на совещание для обсуждения какой-то темы.
Лебедев также, отвечая на вопрос aif.ru, отметил, что удар по зданию СБУ в Сумах не является ответом на операцию с дронами и фурами на территории РФ.
«Ответом на операцию с дронами и фурами стоит ожидать в Британии. Это их операция. А с Украиной продолжается конфликт. То есть у командования российских войск есть планы, которых оно придерживаемся, вне зависимости от того, что пытается сделать наш противник. ВС РФ хорошо и дотошно готовится и продолжаем наступление», — подытожил Лебедев.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил в беседе с aif.ru, что в командном пункте ВСУ в Сумах, по которому был нанесен удар, могли находиться высокопоставленные офицеры НАТО, и также глава СБУ Василий Малюк**.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.