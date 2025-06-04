Эксперты рассказали, кто мог быть уничтожен ударом по зданию СБУ в Сумах

Военные паблики РФ сообщили о нанесении ракетного удара по корпусу зданий Службы безопасности Украины в Сумах. Позже в украинских СМИ появилась информация о погибших среди представителей ВСУ и сотрудников СБУ. По некоторым данным, удар «накрыл» командование украинской армии, отвечающее за сумское направление. Кто именно мог быть уничтожен, aif.ru обсудил с экспертами.
Ответ на террористические действия ВСУ.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал удар по зданию СБУ системной работой по уничтожению противника.
«Этот удар — плановые систематические действия. Если вы помните, Сумы, Чернигов — это всё направления и следствие необдуманной агрессии Зеленского против Курской области. Россия сейчас устанавливает зоны безопасности для приграничных районов и, конечно же, наносит и будет продолжать наносить удары по военным критическим объектам противника», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт отметил, что данный удар можно назвать и ответом за террористические действия ВСУ, которые были предприняты ими накануне при проведении операции с использованием фур и дронов на территории РФ.
«Был нанесен удар по расположению командного пункта, с которого ведется руководство украинскими войсками на сумском направлении. Это априори говорит и об ответственности киевского режима за те террористические действия, которые были им предприняты», — сказал Матвийчук.
Под удар могли попасть офицеры НАТО и глава СБУ Малюк*
Военный эксперт допустил, что в здании СБУ в Сумах, попавшем под ракетный удар, могли находиться офицеры НАТО и высокопоставленные офицеры ВСУ.
«Еще Суворов говорил, пуля — дура, она не разбирает, кто перед ней: маршал или солдат. И если они там были (ред. — офицеры ВСУ и НАТО), вполне возможно, что они физически уничтожены», — сказал Матвийчук.
Мог находиться в уничтоженном здании, по мнению полковника, и глава СБУ Василий Малюк*.
«Малюка*, мне кажется, подставили, то есть его делают крайним. Он превратился в военного преступника со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если он был в этом командном пункте, пусть меня простит Господь за такие слова, туда ему и дорога, значит», — поделился Матвийчук.
В здании СБУ уничтожили боевиков «Азова»** и «Кракена»**
В здании СБУ в Сумах, по которому был нанесен удар, находились боевики украинских нацбатальонов, рассказал aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«Что известно об ударе по зданию СБУ? Там были военные из запрещенных в России батальонов: из “Азова”** — человек десять, может быть, из “Кракена”** примерно столько же», — отметил Лебедев.
Подпольщик констатировал, что удар был нанесен как раз тогда, когда противник собрался на совещание для обсуждения готовящейся операции.
Лебедев также, отвечая на вопрос aif.ru, выразил убежденность, что удар по зданию СБУ не является ответом на операцию с дронами и фурами на территории РФ.
«Ответом на операцию с дронами и фурами стоит ожидать в Британии. Это их операция. А с Украиной продолжается конфликт. То есть у командования российских войск есть планы, которых оно придерживаемся, вне зависимости от того, что пытается сделать наш противник. ВС РФ хорошо и дотошно готовится и продолжаем наступление», — подытожил Лебедев.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
**Террористическая организация, запрещенная на территории России.