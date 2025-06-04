Эксперты рассказали, кто мог быть уничтожен ударом по зданию СБУ в Сумах

«Малюка*, мне кажется, подставили, то есть его делают крайним. Он превратился в военного преступника со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если он был в этом командном пункте, пусть меня простит Господь за такие слова, туда ему и дорога, значит», — поделился Матвийчук.