Назван самый выгодный регион для домашнего майнинга

Хакасия оказалась самым выгодным регионом для занятия так называемым домашним майнингом, то есть добычей криптовалют в объемах, при которых не требуется внесения в реестр майнеров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА. При этом оборудование для майнинга должно быть установлено в квартире с электроплитой, уточнили в агентстве.
Также исследование показало, что выгодно майнить криптовалюту в Мурманской области и Башкирии.
Напомним, майнинг запрещен в ряде российских регионов. Соответствующее постановление правительства России начало действовать с 1 января 2025 года. Ограничения коснулись десяти российских регионов и еще трех субъектов РФ. Среди них и новые российские регионы.
Тем временем KP.RU разбирается со всеми тонкостями и деталями майнинга на домашнем компьютере в 2025 году. Каким параметрам должен соответствовать компьютер для майнинга, как его настроить, какую программу использовать и другие советы для новичков мы собрали здесь.