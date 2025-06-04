Назван самый выгодный регион для домашнего майнинга

Хакасия оказалась самым выгодным регионом для занятия так называемым домашним майнингом, то есть добычей криптовалют в объемах, при которых не требуется внесения в реестр майнеров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА. При этом оборудование для майнинга должно быть установлено в квартире с электроплитой, уточнили в агентстве.