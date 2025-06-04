Эксперт предупредил, к чему может привести тяга к соленой пище

Однако доктор Харитонов отметил, что вера в исцеляющую силу лечебных «столов» № 1, № 5 и других по Певзнеру в наше время также сильно преувеличена. В 1920-е годы диеты действительно могли хоть немного облегчить состояние пациентов, но во многом это происходило за счет эффекта плацебо. Сейчас исследования показывают, что такие диеты без лекарственной терапии почти неэффективны.