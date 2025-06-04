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Эксперт предупредил, к чему может привести тяга к соленой пище

Гастроэнтеролог Харитонов: Очень соленая еда повышает риск развития рака желудка.

Источник: Комсомольская правда

Врачи давно говорят, что чипсы, кола и другая «вредная» еда опасна для желудка. Но дело не в самой жареной картошке или газировке. Главная угроза — это переизбыток соли и сахара в рационе. Об этом KP.RU рассказал автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии», кандидат медицинских наук, опытный врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов.

— Употребляемая регулярно очень соленая пища повышает скорость деления клеток желудка, а это всегда риск «поломок» в клетке и развития рака, — пояснил специалист.

По данным ВОЗ, безопасная суточная норма — 5 граммов соли (одна чайная ложка) и 25 граммов сахара (около шести ложек). Все, что больше — увеличивает нагрузку на организм и может стать пусковым фактором для серьезных болезней ЖКТ и не только.

Однако доктор Харитонов отметил, что вера в исцеляющую силу лечебных «столов» № 1, № 5 и других по Певзнеру в наше время также сильно преувеличена. В 1920-е годы диеты действительно могли хоть немного облегчить состояние пациентов, но во многом это происходило за счет эффекта плацебо. Сейчас исследования показывают, что такие диеты без лекарственной терапии почти неэффективны.