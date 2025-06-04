В ООН своеобразно ответили на вопрос об осуждении терактов Киева

ООН скорбит в связи гибелью «всех гражданских» в конфликте РФ и Украины. Так на вопрос РИА Новости о терактах Киева на железнодорожной инфраструктуре в приграничье РФ ответил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте», — сказал Дюжаррик в ответ на вопрос о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш соответствующие теракты Киева.
Два ЧП произошли одно за другим с небольшим интервалом во времени 1 июня. Сначала поступили сообщения об обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди которых есть дети.
Затем стало известно, что в Курской области на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка также обрушился мост в тот момент, когда по нему двигался грузовой локомотив. Трех сотрудников бригады поезда пришлось госпитализировать.
3 июня официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко сообщила, что подрывы железной дороги и моста в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты. Причем, исполнители террористических актов подстроили все таким образом, чтобы в результате пострадали сотни людей.
В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
Вместе с тем, официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову возмутила «адская радость», которая царила на Украине после подрывов мостов и гибели гражданских людей в России. По словам дипломата, преодоление такой реакции является одной из задач специальной военной операции. Также дипломат указала, что подобные эмоции заметны не только у политиков и общественных деятелей Украины, но и у людей, которых, вероятно, затронула эта идеология.