В ООН своеобразно ответили на вопрос об осуждении терактов Киева

Вместе с тем, официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову возмутила «адская радость», которая царила на Украине после подрывов мостов и гибели гражданских людей в России. По словам дипломата, преодоление такой реакции является одной из задач специальной военной операции. Также дипломат указала, что подобные эмоции заметны не только у политиков и общественных деятелей Украины, но и у людей, которых, вероятно, затронула эта идеология.