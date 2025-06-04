Кабмин решил, какие участки будут считаться неиспользуемыми: представлен полный список признаков

Правительство России официально утвердило признаки, по которым дачная земля будет считаться неиспользуемой. Соответствующее постановление опубликовано, оно вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет.
Так, участок будет считаться неиспользуемым. Если он больше чем на 50 процентов загрязнен отходами или захламлен и не чистится год и более после того, как захламление обнаружено.
В случае, если за пять лет на участке, который предназначался для строительства, так и были возведены постройки, земля также будет признана непригодной. Исключение в данном случае будет касаться тех участков, для которых был установлен другой срок.
Для частных домов отведено больше времени — семь лет. Среди других факторов — наличие полуразрушенных зданий, если владелец не занимается проблемой год и более после обнаружения.
Еще одним признаком неосвоения будут считаться сорняки, если они занимают больше половины участка и выросли выше одного метра. Для таких случаев тоже действует послабление на год.
Впрочем, есть в документе и оговорка. Предъявлять все вышеперечисленные требования не будут к тем участкам, использование которых невозможно из-за стихийных бедствий, ареста или других объективных обстоятельств.
Напомним, весной этого года власти практически взялись за решение проблемы заросших и заброшенных участков. И уже с 1 марта этого года земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огородных товариществах в течение трех лет стало обязательным.
Ранее руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова напомнила дачникам, за выращивание каких растений на участке может грозить штраф до 300 тысяч рублей, а то и уголовная ответственность. В числе запрещенных растений значатся — шалфей предсказателей, конопля, мак снотворный, голубой лотос, роза гавайская, ипомея трехцветная и мимоза хостилис.
А эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил дачникам, что они должны косить траву не только на своей земле, но и на общественной, если участок входит в садовое товарищество. Особое внимание уделяется борьбе с борщевиком Сосновского — за это нарушение штраф может достигать 5 тысяч рублей в зависимости от региона.