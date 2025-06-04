Россиянам раскрыли, сколько нужно денег на содержание детей

Родители тратят на спортивные занятия детей до 60 тысяч в год.
Расходы на дополнительные занятия детей, спортивные секции и карманные деньги могут занимать до 41% от средней зарплаты одного из родителей. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Многие родители оплачивают своим детям дополнительные занятия по различным предметам, спортивные секции и выдают карманные деньги, что может составлять около 41% средней зарплаты одного родителя в России», — рассказал Щербаченко «Газете.ру». Он подчеркнул, что стоимость одного учебного занятия может варьироваться от 500 до 2500 рублей в зависимости от предмета и квалификации преподавателя. Если ребенок посещает два-три занятия в неделю, месячные расходы составят от шести до 30 тысяч рублей.
Кроме того, стоимость спортивных секций оценивается примерно в пять тысяч рублей в месяц, что в годовом исчислении достигает 60 тысяч рублей. Также эксперт отметил, что карманные деньги, которые родители выдают детям на еду и личные расходы, могут составлять около 600 рублей в неделю, хотя этот показатель может быть выше у старших детей и зависеть от их умения обращаться с деньгами.
Ранее эксперты оценивали, что на воспитание одного ребенка в России требуется от 1,2 миллиона рублей, включая расходы на питание, одежду, кружки и образование с раннего возраста до окончания вуза. При этом часть этих затрат можно покрыть за счет материнского капитала, который разрешено использовать на оплату дошкольных учреждений и дополнительных образовательных программ.