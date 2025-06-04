Россиянам раскрыли, сколько нужно денег на содержание детей

Кроме того, стоимость спортивных секций оценивается примерно в пять тысяч рублей в месяц, что в годовом исчислении достигает 60 тысяч рублей. Также эксперт отметил, что карманные деньги, которые родители выдают детям на еду и личные расходы, могут составлять около 600 рублей в неделю, хотя этот показатель может быть выше у старших детей и зависеть от их умения обращаться с деньгами.