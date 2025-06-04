В России появятся автоматы с биометрией: как это будет работать и можно ли купить алкоголь без паспорта

Биометрические данные могут использовать на экзаменах, при расчетах в сферах торговли и услуг на сумму не более пяти тысяч рублей, при оплате проезда. Также биометрия используется на входе в организациях, при проведении голосований, для идентификации и аутентификации на «Госуслугах» и в других случаях. Один из очевидных плюсов биометрии — борьба с преступностью. Но регистрация в ЕБС — только добровольная.