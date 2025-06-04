В России появятся автоматы с биометрией: как это будет работать и можно ли купить алкоголь без паспорта

Биометрия упростит получение ряда услуг, но пока треть россиян относятся к ней негативно.
В России в ближайшие месяцы появятся автоматы, совершить покупку в которых можно будет с помощью биометрии, указывающей на возраст покупателя. Делается это для того, чтобы несовершеннолетние не сумели приобрести алкоголь, табак и энергетики, а взрослые смогли совершить покупку без паспорта. С предложением использовать биометрию для проверки возраста в автоматах или онлайн выступило Минцифры РФ. Как будет работать эта система — в материале URA.RU.
Что такое биометрия.
К биометрическим данным относятся отпечатки пальцев, радужка глаза, голос, форма лица и поведенческая биометрия — например, мимика, жесты. В конце 2024 года в России был принят закон, согласно которому биометрические данные граждан должны храниться на государственной цифровой платформе — Единой биометрической системе (ЕБС). В ней используются лишь два вида биометрии — лицо и голос человека.
Все организации, которые сейчас используют в своей деятельности биометрию, получают не персональные сведения о людях, а только зашифрованные векторы — коды, сформированные из этих сведений. До принятия закона компании могли самостоятельно собирать и использовать данные своих клиентов. Принятое государством решение объединить все эти сведения в одну систему объясняется тем, что так биометрические данные будут лучше всего защищены.
Биометрия активно используется в банкахФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
«Передача данных в ЕБС — это однократная процедура. Необходимо либо передать данные в ГИС ЕБС, либо уничтожить их. После этого собирать новые данные нельзя, но в случае аккредитации можно получить вектор из ГИС ЕБС — разумеется, только с согласия гражданина», — сказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский РБК.
Впрочем, треть россиян считают, что сбор и хранение биометрически данных — это слежка за людьми. Это следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, в результате которого 32% высказались о сдаче биометрии негативно. Примерно столько же относятся к сбору данных нейтрально.
Зачем нужны биометрические данные.
Биометрические данные могут использовать на экзаменах, при расчетах в сферах торговли и услуг на сумму не более пяти тысяч рублей, при оплате проезда. Также биометрия используется на входе в организациях, при проведении голосований, для идентификации и аутентификации на «Госуслугах» и в других случаях. Один из очевидных плюсов биометрии — борьба с преступностью. Но регистрация в ЕБС — только добровольная.
«Регистрация в Единой биометрической системе проводится добровольно и только с согласия гражданина. Это можно сделать лично в центрах обслуживания или онлайн через приложение “Госуслуги Биометрия”. После регистрации в любой момент можно отказаться от использования биометрии в личном кабинете на Госуслугах», — указано на портале Госуслуг.
Там же сообщается о том, что биометрия позволяет гражданам получать цифровые услуги дистанционно, экономить время и средства, например, на поездку в офис банка. Пользоваться такими услугами можно круглосуточно и не зависеть от времени работы организаций и их расположения.
В случае с автоматами, где покупки будут совершаться по биометрии, новшество поможет оградить подростков от приобретения неположенных по возрасту товаров. Покупка будет отклонена, если окажется, что покупатель — несовершеннолетний. Подобное планируется постепенно внедрить и на кассах самообслуживания. Для покупки товаров с возрастным ограничением у покупателей должна быть регистрация в ЕБС.
Если человек отрастит бороду, это никак не отразится на биометрииФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Ношение бороды, очков или косметики не отразятся на результатах идентификации. Однако если человек сильно охрипнет, это может повлиять на результат. Если же в жизни человека случились кардинальные перемены, например, серьезные травмы, повлекшие изменения внешности, биометрические данные придется пересдать. Но и если значительных изменений не произошло, обновлять биометрию в банке нужно каждые пять лет, а зарегистрированную самостоятельно — в приложении «Госуслуги Биометрия» каждые три года.
Краткая история биометрии в России.
В России биометрия используется с 1998 года. Правоохранительные органы с помощью дактилоскопии — отпечатков пальцев — искали пропавших, устанавливали личности, в том числе погибших.
Дактилоскопия добровольна для всех жителей России, за исключением призывников в армию, сотрудников органах внутренних дел, налоговой службы, таможни и иных ведомств. В этих структурах дактилоскопия обязательна.
При оформлении загранпаспорта используют биометрию, в том числе отпечатки пальцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
С 2015 года в России стали выдавать загранпаспорта с биометрическими данными — 3D-фотографией и отпечатками двух пальцев рук. А с конца 2017 года — водительские права. С этого же года биометрию стали использовать в некоторых крупных банках.