Психолог Жавнеров посоветовал дыхательные упражнения при стрессе и панике

«Нужно это очень четко разделять, что есть стресс, который возник у человека, допустим, если он на что-то разозлился, стал переживать, как у него проект, какую оценку на экзамене получил, то есть, любой мелкий какой-то стресс, который возникает на фоне нестабильной работы нервной системы, Его нужно снимать как раз различными медитациями, которые можно делать два раза в день», — рассказал он.