Психолог Жавнеров посоветовал дыхательные упражнения при стрессе и панике

Стресс из-за экзаменов, возникший на фоне нестабильной работы нервной системы помогает снять дыхательная гимнастика. Как отметил в беседе с aif.ru психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров, речь идет о невысоком уровне стресса.
«Нужно это очень четко разделять, что есть стресс, который возник у человека, допустим, если он на что-то разозлился, стал переживать, как у него проект, какую оценку на экзамене получил, то есть, любой мелкий какой-то стресс, который возникает на фоне нестабильной работы нервной системы, Его нужно снимать как раз различными медитациями, которые можно делать два раза в день», — рассказал он.
Эксперт объяснил, что есть различные дыхательные техники на релаксацию, снятие стресса в моменте и нервно-мышечного напряжения.
«И здесь вопрос как раз в силе этого стресса. То есть, если мы говорим о том, что человек узнал какую-то неприятную новость, что есть это небольшой стресс для него, рабочий, это можно будет снять разными техниками. Это достаточно будет легко сделать, потому что уровень стресса невысокий», — подчеркнул он.
Психолог добавил, что психика человека может адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, а любой стресс является изменением жизненных обстоятельств. По его словам, чтобы стрессы не причиняли вреда, нужно правильно питаться, заниматься спортом, следить за своим физическим здоровьем, вести подвижный образ жизни и избавляться от вредных привычек.