Съедаем в первый час: Россиянам объяснили, как томаты восстанавливают мышцы после бега

Оптимальное время для томатного перекуса — первые 30−60 минут после тренировки. Особенно удобны томаты черри: их можно взять с собой в спортивную сумку и быстро восполнить силы после пробежки. Такой натуральный подход к восстановлению не только помогает мышцам, но и повышает общую работоспособность организма.