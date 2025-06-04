«Очищение души и тела»: Праздник Ярилы Мокрого 4 июня и традиции, которые с ним связаны

У Ярилы Мокрого было ещё несколько названий. До нас дошло два: Троян или Трибогов день. У древних славян был бог, которого на идолах изображали с тремя лицами, как Иисуса на трёхликих иконах. По поверьям, Троян, или Трибог, был своеобразной амальгамой трёх важнейших славянских богов — Сварога, Перуна и Велеса. Сварог был богом огня и кузнецов, сотворившим мир, Перун — бог-громовержец, а Велес — покровитель скота, урожая и плодородия. Они слились в одного большого славянского бога и дали отпор Чёрному змию, которого на Трёхмирье наслал Чернобог, бог смерти. По крайней мере, так можно предположить по тем сведениям о славянском пантеоне, которые нам сейчас доступны.