Обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов отправится служить в зону СВО

Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов для армии, подписала контракт с Минобороны РФ для службы в зоне специальной военной операции. По данным агентства РИА Новости, она будет направлена в Первый женский батальон для работы с дронами.