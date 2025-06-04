Обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов отправится служить в зону СВО

Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов для армии, подписала контракт с Минобороны РФ для службы в зоне специальной военной операции. По данным агентства РИА Новости, она будет направлена в Первый женский батальон для работы с дронами.
«Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело о поставке бракованных бронежилетов завершило стадию предварительного следствия. Помимо Антоновой, обвиняемыми проходят генеральный директор компании Андрей Есипов и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и дачу взятки. Позже к делу были добавлены еще четыре фигуранта, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве.
Согласно материалам дела, сотрудники «Пикета» поставили военным свыше 20 тысяч не соответствующих требованиям бронежилетов, присвоив выделенные средства. Большинство обвиняемых находятся под стражей, за исключением одного фигуранта, переведенного под домашний арест.
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