Politico: Трамп одержим идеей телефонного разговора с Си Цзиньпином

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «одержим» идеей телефонной беседы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, пишет Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от источника в администрации США.
В материале сказано, что в настоящее время звонок ещё не запланирован.
«Президент одержим идеей телефонного разговора с Си», — сказал источник.
Напомним, по данным Politico, Си Цзиньпин «не хочет встреч» с Трампом из-за сцены с Зеленским в Вашингтоне. В частности, Пекин «проявляет осторожность» в организации личной встречи между Си Цзиньпином и Трампом.
В мае СМИ сообщали, что власти Соединённых Штатов и Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина.