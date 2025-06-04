Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трамп одержим идеей телефонного разговора с Си Цзиньпином

Пекин проявляет осторожность в организации встречи между Си Цзиньпином и Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «одержим» идеей телефонной беседы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, пишет Politico.

Издание ссылается на информацию, полученную от источника в администрации США.

В материале сказано, что в настоящее время звонок ещё не запланирован.

«Президент одержим идеей телефонного разговора с Си», — сказал источник.

Напомним, по данным Politico, Си Цзиньпин «не хочет встреч» с Трампом из-за сцены с Зеленским в Вашингтоне. В частности, Пекин «проявляет осторожность» в организации личной встречи между Си Цзиньпином и Трампом.

В мае СМИ сообщали, что власти Соединённых Штатов и Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина.