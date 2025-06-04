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С вратаря Сафонова сняли все ограничения после выплаты долга по алиментам

В рамках решения ФССП 26-летний футболист получил право на свободный выезд из России.

Источник: Аргументы и факты

Российские власти сняли все ограничения с вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов после полного погашения им задолженности по алиментам перед экс-супругой Анастасией, сообщил журналистам источник в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

В числе прочего 26-летний спортсмен получил право на свободный выезд из РФ. 28 мая Сафонов выплатил по долговым обязательствам сумму более 66 млн рублей.

Напомним, в декабре стало известно, что российский вратарь «ПСЖ» проиграл бывшей жене суд по алиментам. Кассация оставила в силе решение, по которому он должен отдавать на воспитание дочери четверть многомиллионных доходов.