С вратаря Сафонова сняли все ограничения после выплаты долга по алиментам

Российские власти сняли все ограничения с вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов после полного погашения им задолженности по алиментам перед экс-супругой Анастасией, сообщил журналистам источник в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
В числе прочего 26-летний спортсмен получил право на свободный выезд из РФ. 28 мая Сафонов выплатил по долговым обязательствам сумму более 66 млн рублей.
Напомним, в декабре стало известно, что российский вратарь «ПСЖ» проиграл бывшей жене суд по алиментам. Кассация оставила в силе решение, по которому он должен отдавать на воспитание дочери четверть многомиллионных доходов.