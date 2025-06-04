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Диетолог Поляков посоветовал ограничивать порции клубники при болезнях ЖКТ

От чрезмерного потребления клубники и черешни врач, в частности, предостерег женщин, которые после родов кормят грудью.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, кому не следует в больших количествах употреблять клубнику и черешню.

«Кому точно не стоит потреблять много клубники и черешни? Во-первых, людям, страдающим какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Не стоит есть, во всяком случае, в больших количествах эти продукты, если существует выраженная аллергическая реакция, особенно пищевая аллергия. То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии», — сказал Поляков.

Также от чрезмерного потребления клубники и черешни врач предостерег женщин, которые непосредственно после родов кормят грудью.

«В данном случае нужно соблюдать определенную диету, потому что, опять же, потребление и клубники, и черешни, особенно если речь идет про заморские варианты, может вызывать аллергическую реакцию», — сказал Поляков.

Ранее Поляков рассказал, сколько можно съедать клубники и черешни в день без вреда для здоровья.