Диетолог Поляков посоветовал ограничивать порции клубники при болезнях ЖКТ

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, кому не следует в больших количествах употреблять клубнику и черешню.
«Кому точно не стоит потреблять много клубники и черешни? Во-первых, людям, страдающим какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Не стоит есть, во всяком случае, в больших количествах эти продукты, если существует выраженная аллергическая реакция, особенно пищевая аллергия. То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии», — сказал Поляков.
Также от чрезмерного потребления клубники и черешни врач предостерег женщин, которые непосредственно после родов кормят грудью.
«В данном случае нужно соблюдать определенную диету, потому что, опять же, потребление и клубники, и черешни, особенно если речь идет про заморские варианты, может вызывать аллергическую реакцию», — сказал Поляков.
Ранее Поляков рассказал, сколько можно съедать клубники и черешни в день без вреда для здоровья.