Минобороны РФ: тульские десантники ежедневно уничтожают технику ВСУ

По данным Минобороны, благодаря слаженной работе операторов беспилотники выбивают артиллерию и танки украинских военных, мешая ведению контрбатарейной борьбы и нарушая логистику врага. Их действия препятствуют снабжению передовых подразделений боеприпасами и материальными ресурсами, а также срывают ротацию войск на линии боевого столкновения. В результате таких операций удается выводить из строя замаскированную технику и уничтожать пехоту противника, пытающуюся уклониться или отступить.