Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов тульских десантников ежедневно наносят значительный урон вооруженным силам Украины в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что управляемые по оптоволоконным линиям FPV-дроны и квадрокоптеры, входящие в состав Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, уничтожают десятки единиц боевой техники и личного состава противника на передовой.
По данным Минобороны, благодаря слаженной работе операторов беспилотники выбивают артиллерию и танки украинских военных, мешая ведению контрбатарейной борьбы и нарушая логистику врага. Их действия препятствуют снабжению передовых подразделений боеприпасами и материальными ресурсами, а также срывают ротацию войск на линии боевого столкновения. В результате таких операций удается выводить из строя замаскированную технику и уничтожать пехоту противника, пытающуюся уклониться или отступить.
За время проведения специальной военной операции операторы тульских ударных БПЛА уничтожили сотни единиц техники противника, включая артиллерийские системы, бронетехнику и личный состав.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил склад боеприпасов и вооружения ВСУ в Харьковской области.