Психиатры предупредили, что сильная жара может буквально сводить с ума

Жаркая погода существенно снижает когнитивные функции, приводя к проблемам с концентрацией внимания, замедлению реакции и сложностям в принятии решений. Тепловой стресс часто сопровождается апатией, эмоциональной истощённостью и общей вялостью. При этом в особой группе риска находятся люди, у которых уже есть расстройства психики, например депрессия, тревожные расстройства или шизофрения. Жара может усиливать симптомы и приводит к бессоннице, паническим атакам или усилению параноидальных мыслей.