Ушел из жизни советский украинский музыкант Герман Юрченко

3 июня 2025 года в городе Полтава умер Герман Юрченко, советский музыкант, пианист и педагог, режиссер, удостоенный звания народного артиста Украины. О кончине исполнителя сообщили местные средства массовой информации.
Герман Юрченко появился на свет в 1939 году в Иркутске. Получил образование в Харьковском институте искусств. С 1964 года проживал и осуществлял трудовую деятельность в Полтаве.
Юрченко преподавал игру на фортепиано в местном музыкальном училище, на протяжении более чем 33 лет руководил Полтавской областной филармонией, являлся доцентом кафедры хореографии в полтавском педагогическом университете, активно занимался организацией концертов.
Уточняется, что благодаря стараниям Юрченко на полтавской сцене систематически выступали артисты всесоюзного масштаба.
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